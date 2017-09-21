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10:54 (мск), источник: Sputnik.by

Война с памятниками в Польше: победителей не будет

Экс-премьер Польши Лешек Миллер считает неправильным уничтожение советских памятников и сожалеет, что в его стране есть подобные вандалы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 сен — Sputnik. В середине июля польский президент Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников на территории страны. Уже во второй половине сентября около 230 памятников солдатам Красной Армии могут быть демонтированы.

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Экс-премьер Польши: русофобия стала государственной доктриной

Руководящий правительством Польши с 2001 по 2004 год, известный политический деятель Лешек Миллер в беседе со Sputnik Polska выступил против «уничтожения кладбищ или мест памяти».

«Я могу только сожалеть, что в моей стране есть поляки, которые занимаются вандализмом», — констатировал он.

Политик выдвинул свою версию происходящего. По его мнению, разные польские политики начали переписывать историю страны и утверждать, что Вторая Мировая война закончилась для государства в 1989-м году с окончанием «советской оккупации».

«Русофобия стала государственной доктриной, реализуемой в данный момент правительством, и это наверняка не обходится без влияния на сознание поляков, особенно молодого поколения. Это не только неприязнь чужих, русских, или советских солдат, но и в целом такое время, когда польская политика скорее концентрируется на различиях, конфликтах, спорах, а не на поиске объединяющего начала», — отметил политик.

Лешек Миллер уверен: разогревать конфликт между Польшей и Россией (руководство РФ осуждает снос памятников — Sputnik) является неправильным решением. Деятель призвал искать точки соприкосновения и вести диалог между государствами.

Беларусь тоже недовольна

Критически об идее сноса памятников заявляла и белорусская сторона. Кроме политиков и общественных деятелей, против подобной «войны» с мемориалами выступал и МИД республики. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что для белорусов война — не просто слова, почти каждая семья прошла через нее.

Как отметил в июле начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик, именно советские войска открывали ворота Освенцима и помогали полякам вернуть национальное государство. «Цинично ставить знак равенства между советскими воинами и нацистами», — отметил в июле представитель МИД.

Подобную инициативу в МИД назвали попыткой переписать историю и стереть государственную память.

Осудили польскую идею и белорусские парламентарии. Так, профильный комитет Палаты представителей принял заявление с призывом не сносить советские памятники, установленные героям Великой Отечественной войны, а часть политиков достаточно резко высказались об этом и вне официальных бумаг.

«Потом начнут писать свою историю, переписывать ее и говорить, что это СССР напал на Германию, потом начнут пропагандировать экстремизм и нацизм — и мы придем к тому, что было в Германии конца 1930-х годов, когда зарождался фашизм», — заявлял в пресс-центре Sputnik заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания РБ Дмитрий Шевцов.

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