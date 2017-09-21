«Обычный фильм»: первые зрители «Матильды» в Петербурге не нашли поводов для скандала
Несколько сотен человек первыми в Петербурге посмотрели фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда».
Несколько сотен человек первыми в Петербурге посмотрели фильм режиссера Алексея Учителя «Матильда».
Как сообщает ТАСС, фильм показали в среду вечером на закрытом показе в рамках международного форума «Кино Экспо».
Чтобы обеспечить безопасность зрителей, в зале были усилены меры безопасности: дежурили сотрудники полиции и МЧС, снаружи — бойцы Росгвардии. Также проводился тщательный досмотр вещей.
Опрошенные после показа зрители отметили, что поводов для скандалов, развернувшихся вокруг ленты и в самом фильме нет. Фильм назвали хорошим, историческим, но никак не скандальным. Многие отметили, что никаких пошлостей и порнографии в картине нет.
Зрители уже делятся своими отзывами в социальных сетях.
Напомним, что во круг фильма «Матильда» Алексея Учителя вызвал обсуждение в обществе. Картину обвиняли в клевете царя Николая II и его царского рода, а кинотеатры массово отказывались пускать нашумевший фильм в прокат в своих залах.