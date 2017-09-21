Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Светская Москва: Чайковскую удивило, как выглядит Оксана Федорова
Трамп, выступая в ООН, дважды неправильно назвал страну
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Новый Mack: грузовик, который станет классикой
В Омске яму на дороге заделали картошкой (фото)
Кудрявцева показала милые фото с мужем в его праздник - СМИ
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным"
Рудковская и Плющенко обвенчались в Москве
46-летняя Орбакайте затмила всех на «Новой Волне» (фото)
В США думают, что Россия и КНР возненавидят их новый танк – СМИ
Эксперт назвал дату распада США – СМИ
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
8Эрмитажные коты нашли новый дом
10:48 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярске уровень загрязнения очевиден и без рейтингов, заявил эколог

КРАСНОЯРСК, 21 сен — РИА Новости. Высокий уровень загрязнения атмосферы Красноярска промышленными предприятиями очевиден и без рейтингов, однако всецело доверять рейтингам не стоит, считает представитель Красноярского краевого экологического союза Николай Зубов.

Источник: РИА Новости

Министерство природы составило список 20 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на государственный доклад ведомства «О состоянии и об охране окружающей среды России». В топ-20 городов с наибольшим уровнем загрязнения вошли Биробиджан, амурский Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

«Рейтинг — это всегда лукавство. Какие-то данные можно подтянуть, какие-то задвинуть. Не стоит обращать на это внимание. Однако высокий уровень загрязнения, из-за того что Красноярск — промышленный город, был очевиден и без рейтинга. Очевидно, что нам нужно стремиться очищать города. Прежде всего нужно стремиться снижать выбросы в так называемой зоне дыхания», — сказал Зубов.

Эколог также отметил, что свой вклад в загрязнение вносит автотранспорт и неправильное благоустройство в больших городах. К примеру, пыль в Красноярске частично образуется из-за неправильного устройства зеленых зон.

Согласно рейтингу, в большинстве городов Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов уровень концентрации загрязняющих веществ превышает предельно допустимый. В Сибирском федеральном округе лидерами по загрязнению воздуха оказались Красноярский и Алтайский края, Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области. В четырех последних в 2016 году показатели выросли по сравнению с предыдущим.

Отмечается, что в России общий объем выброса в атмосферу загрязняющих веществ в последние годы растет. Так, по данным доклада, в 2016-м в воздух попало 31 617,1 тысячи тонн вредных примесей, что на 1,1% больше, чем в предыдущем году. Из них 55%, что составляет 17 349,3 тысячи тонн, — от предприятий.

В Роспотребнадзоре пояснили, что причинами плохого качества воздуха являются отсутствие высокоэффективного газоочистного оборудования, применение устаревших технологий на промышленных предприятиях, тепловых электростанциях и бытовых котельных. Ошибки в планировке и застройке населенных пунктов также отражаются на здоровье населения — часто жилые массивы размещают рядом с промышленными объектами.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Красноярске уровень загрязнения очевиден и без рейтингов, заявил эколог
Впервые за долгое время в заповеднике 'Столбы' зафиксирован выводок рысей
ЦБ объявил о санации Бинбанка
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
МИД РФ не видит смысла в миссии ООН на украинской границе
Глава МИД Северной Кореи отреагировал на угрозы Трампа
Власти назвали города России с самым грязным воздухом
«Одноклассники» начали принимать штрафы ГИБДД
Тиллерсон рассказал о планах Трампа относительно сделки с Ираном
Спорт
Промес забил — и побежал к Каррере: «Спартак» обыграл «Кубань» Несмотря на непростое и нервное время, красно-белые уверенно победили на выезде краснодарскую команду в 1/16 финала Кубка России за счет двух голов своей главной звезды
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Кирстен Данст случайно переборщила с марихуаной на съемках В эфире телешоу актриса рассказала об инциденте, из-за которого продюсерам пришлось дать ей выходной
Недвижимость
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Инвесторы разочаровались в рынке недвижимости
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Копия — отец: вдова Валерия Золотухина показала подросшего сына 12-летний Иван начал вести светскую жизнь.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь