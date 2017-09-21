В Красноярске уровень загрязнения очевиден и без рейтингов, заявил эколог

Источник: РИА Новости

Министерство природы составило список 20 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, сообщает газета «Известия» со ссылкой на государственный доклад ведомства «О состоянии и об охране окружающей среды России». В топ-20 городов с наибольшим уровнем загрязнения вошли Биробиджан, амурский Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.

«Рейтинг — это всегда лукавство. Какие-то данные можно подтянуть, какие-то задвинуть. Не стоит обращать на это внимание. Однако высокий уровень загрязнения, из-за того что Красноярск — промышленный город, был очевиден и без рейтинга. Очевидно, что нам нужно стремиться очищать города. Прежде всего нужно стремиться снижать выбросы в так называемой зоне дыхания», — сказал Зубов.

Эколог также отметил, что свой вклад в загрязнение вносит автотранспорт и неправильное благоустройство в больших городах. К примеру, пыль в Красноярске частично образуется из-за неправильного устройства зеленых зон.

Согласно рейтингу, в большинстве городов Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов уровень концентрации загрязняющих веществ превышает предельно допустимый. В Сибирском федеральном округе лидерами по загрязнению воздуха оказались Красноярский и Алтайский края, Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области. В четырех последних в 2016 году показатели выросли по сравнению с предыдущим.

Отмечается, что в России общий объем выброса в атмосферу загрязняющих веществ в последние годы растет. Так, по данным доклада, в 2016-м в воздух попало 31 617,1 тысячи тонн вредных примесей, что на 1,1% больше, чем в предыдущем году. Из них 55%, что составляет 17 349,3 тысячи тонн, — от предприятий.