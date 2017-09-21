Движение ограничивают ко Дню города в Краснодаре

Как сообщает пресс-служба городской администрации, первые ограничения вступили в силу сегодня, 21 сентября, с 09:00 и будут действовать до 07:00 25 сентября на участке ул. им. Пушкина от ул. Рашпилевской до ул. Красной.

22 сентября с 15:00 до 07:00 23 сентября будет закрыто движение по ул. им. Буденного от ул. Рашпилевской до ул. Красной.

23 сентября с 07:00 до 23:00 будет закрыта для движения транспорта ул. Длинная от ул. Рашпилевской до ул. Коммунаров, а также ул. Красноармейская от ул. Пашковской до ул. Длинной.

23 сентября с 07:00 до 23:00 закроют ул. Красноармейскую от ул. Пашковской до ул. Длинной.

Также с 18:00 23 сентября и до 01:00 25 сентября ограничат движение по ул. Платановый Бульвар от Проспекта Чекистов до Рождественской Набережной.

С 07:00 23 сентября до 07:00 25 сентября будут закрыты для движения следующие улицы:

ул. им. Буденного от ул. Рашпилевской до ул. им. Седина; ул. Красная от ул. Длинной до ул. им. Калинина; ул. Красноармейская от ул. Длинной до ул. Кузнечной.

В районе Пушкинской площади движение будет ограничено следующим образом:

23 и 24 сентября с 08:00 до 22:00 закроют для движения ул. Рашпилевскую от ул. Советской до ул. им. Пушкина; 24 сентября с 07:00 до 12:00 движение перекроют по ул. Постовой от ул. им. Захарова до ул. Октябрьской.

Обозначенные участки улиц освободят от припаркованных транспортных средств. Стоянки будут организованы:

— по ул. имени Буденного от ул. Коммунаров до ул. Красноармейской — 22 и 23 сентября с 07:00 до 20:00.

— по ул. Красноармейской от ул. им. Буденного до ул. Кузнечной — 23 сентября с 07:00 до 23:00 для организации стоянки маломобильных граждан, передвигающихся при помощи инвалидной коляски.

— по ул. Длинной от ул. Рашпилевской до ул. Коммунаров — 23 сентября с 07:00 до 23:00.

— по ул. им. Буденного от ул. Коммунаров до ул. Красноармейской — 23 сентября с 07:00 до 23:00.

— по ул. им. Пушкина от ул. Рашпилевской до ул. Красной — 24 сентября с 06:00 до 21:00.

— по ул. Постовой, от ул. им. Захарова до ул. Красной — 23 сентября с 06:00 до 21:00.