Бабье лето прощается с Волгоградом: в конце недели будет холодно

Источник: Волгоградское деловое телевидение

Как сообщают ВДТВ в Волгоградском ЦГМС, 21 сентября, в городе температура воздуха до +31ºС, в области до +30ºС, местами прогреется до +33ºС.

А 22 сентября будет уже совсем другим. В ночь на пятницу ожидается +15…+17ºС, днем +23…+25ºС. В областных районах ночью +13…+18ºС, местами до +8ºС, днем, как и в столице региона прогреется до +25ºС.

23 сентября, в субботу, ночью в городе +11ºС, днем +21…+23ºС. В областных районах ночью температура опустится до +5°С, днем прогреется до +18…+23ºС.