Четырёх жителей Кишинёва задержали за употребление наркотиков

Источник: Publika.md

Первым задержали 47-летнего таксита, который повёл себя неадекватно во время проверки документов. В ходе обысков у мужчины обнаружили пакетик с неизвестным веществом.

Ещё двух мужчин с пакетиками, в которых было подозрительное вещество, задержали на улице Чуфля.

Кроме того, во время патрулирования улицы Букурешь, правоохранители задержали мужчину, который был под действием наркотиков.