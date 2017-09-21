Синоптики: Дождь в Москве будет кратковременным и после обеда закончится
В Москве утром прошли небольшие дожди, осадки прекратятся во второй половине дня. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
В Москве утром прошли небольшие дожди, осадки прекратятся во второй половине дня. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Погожие дни бабьего лета в Московском регионе прервал теплый атмосферный фронт. Он приблизился к столице к 6:00 и на всей территории проявил себя небольшим дождем», — говорится в сообщении.
В Московской области осадки были несущественными и прошли не повсеместно. Сегодня в первой половине дня Москва еще останется под влиянием атмосферного фронта, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Расчетное количество осадков от 0 до 2 мм.