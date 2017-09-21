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10:46 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Синоптики: Дождь в Москве будет кратковременным и после обеда закончится

В Москве утром прошли небольшие дожди, осадки прекратятся во второй половине дня. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

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«Погожие дни бабьего лета в Московском регионе прервал теплый атмосферный фронт. Он приблизился к столице к 6:00 и на всей территории проявил себя небольшим дождем», — говорится в сообщении.

Как уточняется, по состоянию на 9:00 количество выпавших осадков составило от 0,1 до 0,6 мм.

В Московской области осадки были несущественными и прошли не повсеместно. Сегодня в первой половине дня Москва еще останется под влиянием атмосферного фронта, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Расчетное количество осадков от 0 до 2 мм.

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