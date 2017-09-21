Синоптики: Дождь в Москве будет кратковременным и после обеда закончится

«Погожие дни бабьего лета в Московском регионе прервал теплый атмосферный фронт. Он приблизился к столице к 6:00 и на всей территории проявил себя небольшим дождем», — говорится в сообщении.

Как уточняется, по состоянию на 9:00 количество выпавших осадков составило от 0,1 до 0,6 мм.