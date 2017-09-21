В приграничном с КНДР районе Приморья опровергли подготовку к эвакуации

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В четверг в интернете неизвестные разместили скриншот документа, в котором указан ряд якобы распоряжений от властей, в том числе главе Хасанского района — спланировать и быть готовым провести эвакуацию населения.

«Это слухи, такого документа в администрацию не поступало, никакой войны нет. В районе все тихо, эвакуация не планируется», — сказал РИА Новости представитель администрации.

Комментарием краевых властей РИА Новости пока не располагает.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.