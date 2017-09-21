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10:34 (мск), источник: РИА Новости

В приграничном с КНДР районе Приморья опровергли подготовку к эвакуации

ВЛАДИВОСТОК, 21 сен — РИА Новости. Администрация Хасанского района Приморья, который находится на границе с КНДР, опровергла факт наличия якобы административного документа, в котором есть распоряжение о подготовке и планировании эвакуации населения.

Источник: Reuters

В четверг в интернете неизвестные разместили скриншот документа, в котором указан ряд якобы распоряжений от властей, в том числе главе Хасанского района — спланировать и быть готовым провести эвакуацию населения.

«Это слухи, такого документа в администрацию не поступало, никакой войны нет. В районе все тихо, эвакуация не планируется», — сказал РИА Новости представитель администрации.

Комментарием краевых властей РИА Новости пока не располагает.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи оценили его мощность в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомных бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

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