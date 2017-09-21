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10:33 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске готовится к запуску выставка «Миссия Марс»

Уникальная космическая выставка откроется в Красноярске 4 октября.

«Миссия Марс» — совместный проект интерактивного музея науки «Ньютон Парк» и детского технопарка «Кванториум».

Уникальная космическая выставка для детей и взрослых откроется в Красноярске 4 октября. Экспозиция посвящена исследованию Марса и будущим межпланетным полётам.

Совместный проект интерактивного музея науки «Ньютон Парк» и детского технопарка «Кванториум» рассказывает об истории изучения «ближнего» космоса и Марса. О том, в каких условиях живут и работают космонавты на МКС, о перспективах колонизации Красной планеты.

«Миссия Марс» — это выставка нового уровня интерактивности. Взаимодействуя с экспонатами, посетители на самом деле смогут почувствовать себя участниками «Миссии Марс». Например, очки виртуальной реальности «перенесут» их на МКС. Управляя моделью робота «Кьюриосити», гости выставки смогут почувствовать себя исследователями Красной планеты. Специально обустроенное помещение позволит узнать больше о невесомости и устроить настоящий экзамен на прочность вестибулярному аппарату.

Часть экспонатов — подлинные детали космических аппаратов (их можно не только рассмотреть как следует, но и потрогать.

Цель проекта:

Тема космических исследований не так давно была в нашей стране одной из самых важных. Стать космонавтом, отправиться исследовать новые планеты — эта мечта была заветной у многих мальчишек. Космонавтами, конечно, становились единицы. Но остальные учились ставить перед собой большие задачи. Цель организаторов выставки — вернуть интерес к теме космических разработок, науке и инженерно-технической деятельности. В последнее время эти области испытывают острый кадровый дефицит, между тем наличие высококлассных специалистов важно для стабильного развития страны.

Колонизация Марса сравнима с колонизацией Америки в эпоху Великих географических открытий. Но тогда очень немногие понимали, насколько это важно для человечества в целом. Сейчас идеей колонизации других планет захвачены многие, а земные наука и технологии находятся на таком уровне, что идея колонизации переходит из разряда фантастики в область не такого уж далекого будущего. Организаторы выставки стремятся внести свой вклад в этот проект, рассказав о Красной планете детям и взрослым.

Экспозиция включает три тематических блока:

«Космос»: формирует общее представление о космосе, о планетах Солнечной системы.

«Космический корабль» объясняет, из чего состоит космический корабль и даёт представление об особенностях космических полётов.

«Марс» — рассказывает об особенностях Марса и о возможностях колонизации планеты.

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