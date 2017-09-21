Самым патриотичным поэтом Новосибирска стала Елена Шумилова

Вчера, 20 сентября, в библиотеке имени Бориса Богаткова собрались молодые поэты, которые приняли участие в конкурсе «Нам жить, и помнить, и беречь!». Он стартовал в апреле 2017 года в рамках акции «Эстафета патриотизма поколений». К участию приглашались молодые люди до 35 лет, пишущие стихи на тему патриотизма. Всего было прислало около 100 работ, в их числе не только стихи новосибирцев, но и жителей других городов. На суд жюри было отобрано около 50-ти стихотворений, которые вошли в сборник «Не оборвется связь времен», изданный по итогам конкурса.

Корреспондент сайта VN.ru Елена Шумилова стала финалистом конкурса, заняв первое место в номинации «Судьба и Родина едины!» (гражданская и социальная лирика).

«Для меня тема патриотизма очень близка, — говорит Елена. — День Победы с детства был любимым праздником. Я написала стихотворение о своей малой родине, о Великой Отечественной войне, о своих предках. Война коснулась каждую семью, и в своем стихотворении я попыталась это осмыслить и передать свое отношение. Мое стихотворение большое, вот лишь небольшой отрывок из него:

…Сибирь, ты началась с одной деревни,

А стала частью жизни для меня.

Я помню мелодичный и напевный

Мотив народных песен… и тебя…

Тебя, земля отцов моя родная,

Взрастила ты меня, ты мне, как мать.

И сердце я свое с твоим сливаю,

Желая тебе кое-что сказать.



Сказать, что нет душе земли дороже,

Чем та, где детство, корни где мои.

Нас разлучить с тобой ничто не может,

Ты будто бы течешь в моей крови.



Я счастлива, что я живу в Сибири

Среди людей таких же, как и я.

Над нами небо чистое России —

И есть в душе надежда у меня!.