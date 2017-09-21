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10:31 (мск), источник: VN.ru

Самым патриотичным поэтом Новосибирска стала Елена Шумилова

Итоги городского конкурса молодых поэтов, посвященного теме патриотизма, подвели в Новосибирске. В одной из номинаций первое место завоевала корреспондент VN.ru Елена Шумилова. Финал конкурса состоялся 20 сентября в библиотеке имени Бориса Богаткова.

Вчера, 20 сентября, в библиотеке имени Бориса Богаткова собрались молодые поэты, которые приняли участие в конкурсе «Нам жить, и помнить, и беречь!». Он стартовал в апреле 2017 года в рамках акции «Эстафета патриотизма поколений». К участию приглашались молодые люди до 35 лет, пишущие стихи на тему патриотизма. Всего было прислало около 100 работ, в их числе не только стихи новосибирцев, но и жителей других городов. На суд жюри было отобрано около 50-ти стихотворений, которые вошли в сборник «Не оборвется связь времен», изданный по итогам конкурса.

Корреспондент сайта VN.ru Елена Шумилова стала финалистом конкурса, заняв первое место в номинации «Судьба и Родина едины!» (гражданская и социальная лирика).

«Для меня тема патриотизма очень близка, — говорит Елена. — День Победы с детства был любимым праздником. Я написала стихотворение о своей малой родине, о Великой Отечественной войне, о своих предках. Война коснулась каждую семью, и в своем стихотворении я попыталась это осмыслить и передать свое отношение. Мое стихотворение большое, вот лишь небольшой отрывок из него:

…Сибирь, ты началась с одной деревни,
А стала частью жизни для меня.
Я помню мелодичный и напевный
Мотив народных песен… и тебя…

Тебя, земля отцов моя родная,
Взрастила ты меня, ты мне, как мать.
И сердце я свое с твоим сливаю,
Желая тебе кое-что сказать.

Сказать, что нет душе земли дороже,
Чем та, где детство, корни где мои.
Нас разлучить с тобой ничто не может,
Ты будто бы течешь в моей крови.

Я счастлива, что я живу в Сибири
Среди людей таких же, как и я.
Над нами небо чистое России —
И есть в душе надежда у меня!.

Всем победителям были вручены дипломы и сувениры. Планируется, что конкурс будет проводиться ежегодно вплоть до 2020 года.

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