Прокуратура добивается расторжения брака челябинки с гражданином Таджикистана

По мнению правоохранителей, эти отношения были зарегистрированы исключительно ради получения иностранцем вида на жительство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Правоохранители выяснили, что 47-летний иностранный гражданин с целью получения разрешения на временное проживание без учета квоты в 2015 году заключил брак с гражданкой РФ. В августе 2017 года он обратился в отдел миграции с заявлением о выдаче вида на жительство, предоставив, в том числе, свидетельство о регистрации брака.

Вместе с тем, опрошенная в прокуратуре супруга иностранного гражданина пояснила, что брак заключен без намерения фактически установить семейные отношения. Супруги не проживали совместно, не вели общего хозяйства, малознакомы. Супружеских отношений ни до брака, ни после не имели.

«В соответствии с нормами Федерального закона “О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации” разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случае, если иностранный гражданин заключил брак с гражданином Российской Федерации, послуживший основанием для получения разрешения на временное проживание, и этот брак признан судом недействительным», — подчеркнули в прокуратуре.