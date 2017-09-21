В центре Воронежа 21 сентября перекроют движение из-за футбольного матча

В сентябре 2000 года команда на этой же стадии 1/16 финала Кубка России встречалась в Перми с «Факелом» и победила 2:1. В свое время получилось так, что «Факел» дал «Амкару» путевку в Премьер-лигу. А 1 ноября 2003 года «Амкар» победой над «Факелом» на своем поле со счетом 2:0 оформил свое повышение в классе. С тех пор Пермь представлена в Премьер-лиге. Уже три сезона подряд на стадии 1/16 финала розыгрыша Кубка России «Факел» дома уступает клубам Премьер-лиги. Так было в сезоне-15/16 с московским «Торпедо» и в сезоне-16/17 с грозненским «Тереком».