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10:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В центре Воронежа 21 сентября перекроют движение из-за футбольного матча

Воронежский «Факел» и пермский «Амкар» сыграют в 1/16 финала Кубка России.

Источник: РИА "Воронеж"

Футбольный матч 1/16 финала Кубка России между командами «Факел» (Воронеж) и «Амкар» (Пермь) пройдет в четверг, 21 сентября. Из-за мероприятия ограничат движение автомобилей по улице Студенческая.

Ограничение будет действовать до 22:00. Полицейские перекроют участок от улицы Чайковского до улицы Комиссаржевской.

В сентябре 2000 года команда на этой же стадии 1/16 финала Кубка России встречалась в Перми с «Факелом» и победила 2:1. В свое время получилось так, что «Факел» дал «Амкару» путевку в Премьер-лигу. А 1 ноября 2003 года «Амкар» победой над «Факелом» на своем поле со счетом 2:0 оформил свое повышение в классе. С тех пор Пермь представлена в Премьер-лиге. Уже три сезона подряд на стадии 1/16 финала розыгрыша Кубка России «Факел» дома уступает клубам Премьер-лиги. Так было в сезоне-15/16 с московским «Торпедо» и в сезоне-16/17 с грозненским «Тереком».

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