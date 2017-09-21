В центре Воронежа 21 сентября перекроют движение из-за футбольного матча
Воронежский «Факел» и пермский «Амкар» сыграют в 1/16 финала Кубка России.
Воронежский «Факел» и пермский «Амкар» сыграют в 1/16 финала Кубка России.
Футбольный матч 1/16 финала Кубка России между командами «Факел» (Воронеж) и «Амкар» (Пермь) пройдет в четверг, 21 сентября.
Ограничение будет действовать до 22:00. Полицейские перекроют участок от улицы Чайковского до улицы Комиссаржевской.
В сентябре 2000 года команда на этой же стадии 1/16 финала Кубка России встречалась в Перми с «Факелом» и победила 2:1. В свое время получилось так, что «Факел» дал «Амкару» путевку в