Нижегородские спасатели готовятся к последствиям карстовых провалов
МЧС провело
МЧС провело
Приехав на место ЧП, спасатели сразу проводят разведку и эвакуируют пострадавших. Тем временем другая группа сотрудников МЧС ликвидирует возгорание разлитой нефти — подается
Всего в учениях приняли участие 58 человек и 11 единиц техники. Такая легенда была выбрана неслучайно. В Нижегородской области нередко происходят карстовые провалы. Прошлым летом в результате карстового провала на перегоне Дзержинск — Игумново с рельсов сошли более 10 вагонов.