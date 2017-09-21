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10:51 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Нижегородские спасатели готовятся к последствиям карстовых провалов

МЧС провело пожарно-тактические учения в Центре подготовки спасателей на Гребном канале. По легенде, под железнодорожным полотном образовался карстовый провал, в результате чего произошел сход цистерны и разлив нефтепродуктов. На месте происшествия произошло возгорание.

Источник: Вести - Нижний Новгород

Приехав на место ЧП, спасатели сразу проводят разведку и эвакуируют пострадавших. Тем временем другая группа сотрудников МЧС ликвидирует возгорание разлитой нефти — подается воздушно-механическая пена для охлаждения металлических элементов состава. После чего с помощью нефтесборного оборудования осуществляется очистка территории.

Всего в учениях приняли участие 58 человек и 11 единиц техники. Такая легенда была выбрана неслучайно. В Нижегородской области нередко происходят карстовые провалы. Прошлым летом в результате карстового провала на перегоне Дзержинск — Игумново с рельсов сошли более 10 вагонов.

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