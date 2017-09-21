Нижегородские спасатели готовятся к последствиям карстовых провалов

Приехав на место ЧП, спасатели сразу проводят разведку и эвакуируют пострадавших. Тем временем другая группа сотрудников МЧС ликвидирует возгорание разлитой нефти — подается воздушно-механическая пена для охлаждения металлических элементов состава. После чего с помощью нефтесборного оборудования осуществляется очистка территории.



Всего в учениях приняли участие 58 человек и 11 единиц техники. Такая легенда была выбрана неслучайно. В Нижегородской области нередко происходят карстовые провалы. Прошлым летом в результате карстового провала на перегоне Дзержинск — Игумново с рельсов сошли более 10 вагонов.