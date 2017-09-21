Перерасчет трудовых пенсий будет до конца года — Ковальков

Источник: БЕЛТА

21 сентября, Минск /Елена Прус — БЕЛТА/. Перерасчет трудовых пенсий будет произведен в текущем году, но решение о его сроках и размерах повышения пока не принято.

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Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков на онлайн-конференции, которая проходит на сайтах БЕЛТА и министерства.

Валерий Ковальков пояснил, что трудовые пенсии в соответствии с законодательством перерассчитываются в связи с ростом средней зарплаты не менее одного раза в год в пределах средств бюджета фонда соцзащиты населения. Перерасчет трудовых пенсий производится на основании указов Президента.

Что касается социальных пенсий, то они повышаются одновременно с ростом бюджета прожиточного минимума (БПМ), проинформировала начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Наталья Мурашкевич. «Последнее повышение социальных пенсий было с 1 августа текущего года, — сказала она. — На 1 сентября социальную пенсию в республике получали 64,2 тыс. человек».