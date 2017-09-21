Эксперт после посещения Кулекбаева: он даже намаз не читает

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 сен — Sputnik. У экспертов возникли сомнения в религиозных мотивах алматинского террориста Руслана Кулекбаева, сообщил директор общественного фонда «Информационно-пропагандистский и реабилитационный центр «Акниет» Алим Шауметов.

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«Руслан Кулекбаев. Мы посетили его в этом году только. В апреле месяце. Я бы не сказал, что он сильно религиозный человек, он даже намаз не читает. Он совсем не глубоко верующий человек. Его толкали на преступление совсем другие мотивы. Да, где-то он принял идеологию, попал под влияние. Но вопрос о переубеждении пока не стоит. Возможно, когда пять-шесть лет пройдет, режим повлияет, но на данный момент — нет», — сказал Шауметов, отвечая на вопрос СМИ на конференции в Астане.

По его словам, в их практике есть случаи, когда после судебного приговора вновь прибывшего осужденного за экстремизм или терроризм не удается переубедить в беседах с теологами и психологами, однако спустя несколько лет человек все-таки начинает прислушиваться к их словам.

«Возможно, сам режим влияет, детей и близких своих не видит. Поэтому потом удается (переубедить)», — добавил директор центра «Акниет».

Год назад, а именно 18 июля, вооруженный мужчина совершил нападение на полицейских в Алматы. Погибли десять человек, включая женщину, убитую в ночь перед нападением на полицейских. На время проведения спецоперации по поимке преступника в городе был введен критический («красный») уровень террористической опасности. Нападавший в тот же день был задержан. Им оказался ранее дважды судимый 26-летний уроженец Кызылординской области Казахстана Руслан Кулекбаев.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал произошедшее терактом. В Комитете нацбезопасности сообщили, что задержанный ранее отбывал срок в колонии, где имел связи с салафитами.

В суде Кулекбаев признал свою вину в убийствах нескольких сотрудников полиции и гражданских лиц, а также заявил, что не раскаивается в содеянном. Подсудимый заявил, что убийства он совершил, так как считал, что его жертвы были на «неправильном пути». В своем последнем слове на прениях он заявлял, что мстил сотрудникам правоохранительных органов за притеснения его «братьев-мусульман».

Кулекбаев обвинялся в совершении террористического акта, повлекшего смерть восьми сотрудников правоохранительных и специальных органов, двух мирных граждан, а также покушении на убийство трех граждан (по статьям «террористический акт», «покушение на убийство», «убийство»). Кроме того, подсудимый обвинялся в незаконном изготовлении, приобретении, хранении и сбыте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, неправомерном завладении автомобилем и незаконном лишении человека свободы.