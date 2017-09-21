Прокуратура обязывает мэрию Хабаровска установить светофор в районе здания «Дальэнергомаш»

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Хабаровск, 21 сентября, AmurMedia.

Прокурор Центрального района г. Хабаровска с целью защиты прав инвалидов на доступ к объектам социальной инфраструктуры обратился в суд с иском к администрации города Хабаровска. В исковом заявлении прокурор потребовал возложить на администрацию обязанность оборудовать пешеходный переход на перекрестке с улицы Ленина на улицу Ленинградская в районе здания «Дальэнергомаш» светофором с дублированием световых сигналов звуковыми, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

Основанием обращения прокурора в суд послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой района совместно с ОГИБДД УМВД России по г. Хабаровску.

Установлено, что пешеходный переход с улицы Ленина на улицу Ленинградская в районе здания «Дальэнергомаш» вблизи дома № 74 по улице Ленина находится в густонаселенном жилищном массиве с большим количеством социально-значимых объектов, торговых точек, интенсивность движения автомобильного транспорта и пешеходов высока в любое время суток. Указанный пешеходный переход не оборудован светофором и представляет собой опасный участок дороги, не соответствующий условиям обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Контроль за соответствием качества фактически предоставляемых услуг в области благоустройства требованиям осуществляется управлением дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска.