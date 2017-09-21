Прокуратура обязывает мэрию Хабаровска установить светофор в районе здания «Дальэнергомаш»
Пешеходный переход здесь не соответствует условиям обеспечения безопасности участников дорожного движения.
Пешеходный переход здесь не соответствует условиям обеспечения безопасности участников дорожного движения.
Хабаровск, 21 сентября, AmurMedia.
Прокурор Центрального района г. Хабаровска с целью защиты прав инвалидов на доступ к объектам социальной инфраструктуры обратился в суд с иском к администрации города Хабаровска. В исковом заявлении прокурор потребовал возложить на администрацию обязанность оборудовать пешеходный переход на перекрестке с улицы Ленина на улицу Ленинградская в районе здания «Дальэнергомаш» светофором с дублированием световых сигналов звуковыми, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.
Основанием обращения прокурора в суд послужили результаты проверки, проведенной прокуратурой района совместно с ОГИБДД УМВД России по г. Хабаровску.
Установлено, что пешеходный переход с улицы Ленина на улицу Ленинградская в районе здания «Дальэнергомаш» вблизи дома № 74 по улице Ленина находится в густонаселенном жилищном массиве с большим количеством
Контроль за соответствием качества фактически предоставляемых услуг в области благоустройства требованиям осуществляется управлением дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска.
Центральный районный суд г. Хабаровска заявленные требования прокурора удовлетворил в полном объеме. На администрацию города Хабаровска возложена обязанность в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу оборудовать пешеходный переход, расположенный: с улицы Ленина на улицу Ленинградская в районе здания «Дальэнергомаш» вблизи дома № 74 по улице Ленина, светофором с дублированием световых сигналов данного светофора, звуковыми сигналами.