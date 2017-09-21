Селфи на Генассамблее ООН: дочь Алиева фотографировалась во время речи отца
Дочь президента Азербайджана Лейла Алиева сделала селфи во время выступления отца на Генассамблее ООН.
Дочь президента Азербайджана Лейла Алиева сделала селфи во время выступления отца на Генассамблее ООН.
Когда Ильхам Алиев рассказывал с трибуны ООН о Нагорном Карабахе и назвал президента Армении «военным преступником», его жена и старшая дочь переглядывались и улыбались. Затем Лейла Алиева сделала несколько снимков селфи с удивлением на лице.
За поведением дочери азербайджанского президента могли наблюдать участники заседания, поскольку оно транслировалось на экране.
В ходе выступления в