Селфи на Генассамблее ООН: дочь Алиева фотографировалась во время речи отца

Когда Ильхам Алиев рассказывал с трибуны ООН о Нагорном Карабахе и назвал президента Армении «военным преступником», его жена и старшая дочь переглядывались и улыбались. Затем Лейла Алиева сделала несколько снимков селфи с удивлением на лице.