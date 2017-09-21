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10:55 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Селфи на Генассамблее ООН: дочь Алиева фотографировалась во время речи отца

Дочь президента Азербайджана Лейла Алиева сделала селфи во время выступления отца на Генассамблее ООН.

Когда Ильхам Алиев рассказывал с трибуны ООН о Нагорном Карабахе и назвал президента Армении «военным преступником», его жена и старшая дочь переглядывались и улыбались. Затем Лейла Алиева сделала несколько снимков селфи с удивлением на лице.

За поведением дочери азербайджанского президента могли наблюдать участники заседания, поскольку оно транслировалось на экране.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ходе выступления в Нью-Йорке Алиев отметил, что подвижек в мирном урегулировании карабахского конфликта сейчас нет, и призвал ввести санкции против Армении.

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