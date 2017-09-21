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12:07 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Демографическая перепись населения стартует в Ростове

Демографическая перепись населения стартует в донской столице 21 сентября.

По информации из официальных источников, до 4 октября сотрудники органов госстатистики проведут демографическую перепись на территории Ворошиловского, Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов.

Интервьюеры будут обходить дома и квартиры счетных участков, попавших в отбор, и опрашивать постоянно проживающих там мужчин и женщин репродуктивного возраста о наличии детей, планах на будущее, а также необходимых мерах господдержки.

Все интервьюеры должны иметь при себе специальные удостоверения, а также документы, удостоверяющие личность.

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