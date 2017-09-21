Демографическая перепись населения стартует в Ростове
Демографическая перепись населения стартует в донской столице 21 сентября.
Демографическая перепись населения стартует в донской столице 21 сентября.
По информации из официальных источников, до 4 октября сотрудники органов госстатистики проведут демографическую перепись на территории Ворошиловского, Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов.
Интервьюеры будут обходить дома и квартиры счетных участков, попавших в отбор, и опрашивать постоянно проживающих там мужчин и женщин репродуктивного возраста о наличии детей, планах на будущее, а также необходимых мерах господдержки.
Все интервьюеры должны иметь при себе специальные удостоверения, а также документы, удостоверяющие личность.