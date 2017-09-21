Школу на 600 учеников намерены построить в Аксайском районе
Школу на 600 учеников намерены построить в поселке Янтарном Аксайского района Ростовской области.
Школу на 600 учеников намерены построить в поселке Янтарном Аксайского района Ростовской области.
Как сообщает RosTender.info, тендер на строительство школы на улице Ландышевой объявило управление образования районной администрации.
Согласно конкурсной документации, трехэтажное здание образовательного учреждения будет состоять из двух блоков.
Строительство школы должно быть завершено в начале августа 2019 года.
На возведение здания учебного заведения выделяется 395 млн рублей.