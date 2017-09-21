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11:42 (мск), источник: Вести Приморье

Почти 850 иностранцев въехали в Приморье по электронной визе

Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю, среди наиболее активных пользователей нового режима — туристы из Японии и Китая.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

С каждым днем количество зарубежных граждан, воспользовавшихся упрощенным визовым режимом для того, чтобы посетить территорию Свободного порта Владивосток, неуклонно растет. На сегодняшний день с помощью электронной визы границу с Приморьем пересекли 846 человек. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю, среди наиболее активных пользователей нового режима — туристы из Японии и Китая.

«Из Страны Восходящего Солнца к нам приехал уже 461 человек, а из Поднебесной мы приняли 364 путешественника», — рассказали специалисты.

Кроме того, благодаря электронной визе с Приморьем познакомились граждане Индии — 11 человек, Сингапура — пять, Ирана — три, а также по одному человеку из Алжира и Саудовской Аравии.

Примечательно, что не все путешественники прибыли в регион через Международный аэропорт Владивосток, часть иностранцев — пять японцев и один китаец — въехали в край через морской терминал.

«Всего же иностранным гражданам на сегодняшний день выдано 2388 электронных виз», — сообщили в Погрануправлении.

Отметим, пока морской пункт пропуска Владивосток и аэропорт Кневичи в Приморье — единственные пропускные точки, через которые в Россию можно попасть по новому режиму. Однако с января 2018 года планируется расширение этого списка. В частности, в Приморский край можно будет въехать также через пункты железнодорожного пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», пункты автомобильного пропуска «Полтавка» и «Турий Рог», а также попасть через морские пропускные пункты «Зарубино» и «Посьет».

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