Почти 850 иностранцев въехали в Приморье по электронной визе

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

С каждым днем количество зарубежных граждан, воспользовавшихся упрощенным визовым режимом для того, чтобы посетить территорию Свободного порта Владивосток, неуклонно растет. На сегодняшний день с помощью электронной визы границу с Приморьем пересекли 846 человек. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю, среди наиболее активных пользователей нового режима — туристы из Японии и Китая.

«Из Страны Восходящего Солнца к нам приехал уже 461 человек, а из Поднебесной мы приняли 364 путешественника», — рассказали специалисты.

Кроме того, благодаря электронной визе с Приморьем познакомились граждане Индии — 11 человек, Сингапура — пять, Ирана — три, а также по одному человеку из Алжира и Саудовской Аравии.

Примечательно, что не все путешественники прибыли в регион через Международный аэропорт Владивосток, часть иностранцев — пять японцев и один китаец — въехали в край через морской терминал.

«Всего же иностранным гражданам на сегодняшний день выдано 2388 электронных виз», — сообщили в Погрануправлении.