В Воронеже ограничат движение 23 сентября из-за забега легкоатлетов
Ограничение будет действовать с 6:00 до 14:00.
Ограничение будет действовать с 6:00 до 14:00.
Легкоатлетический забег «Воронежский марафон» состоится в субботу, 23 сентября. В связи с проведением мероприятия парковку и движение автотранспорта в центре города ограничат, сообщила
Движение автомобилей запретят по набережной Массалитинова, улице Софьи Перовской и участку Петровской набережной от Северного моста до улицы Большой Стрелецкой. Автомобилистам придется искать альтернативные маршруты с 6:00 до 14:00.
В четверг, 21 сентября в Воронеже ограничат движение автомобилей по улице Студенческая. На Центральном стадионе профсоюзов состоится футбольный матч 1/16 финала Кубка России между командами «Факел» (Воронеж) и «Амкар» (Пермь).