Прокуратура приняла меры по утилизации шин в Могилеве

Источник: Ежедневник.by

Органами прокуратуры Могилевской области при осуществлении надзорной деятельности в сфере охраны окружающей среды было выявлено непринятие местными исполнительными и распорядительными органами надлежащих мер к исключению причин и условий, способствующих возгоранию резинотехнических отходов и распространению огня на территории бывшего Могилевского регенераторного завода по ул. Челюскинцев в Могилеве, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

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Установлено, что изношенные автомобильные шины на территории завода горели неоднократно, что создавало дополнительную нагрузку на экологическую систему региона вследствие выброса токсических веществ в атмосферу. До сих пор не решен вопрос дальнейшего использования вторичных материальных ресурсов, не наведен порядок на производственной базе предприятия и прилегающей к ней территории, доступ населения к опасным отходам остался открытым.

Прокуратурой Могилевской области на основании результатов проверки в адрес Могилевского городского исполнительного комитета было внесено представление, в котором потребовано незамедлительно принять меры, направленные на устранение названных нарушений, а также способствующих им причин и условий.

По рассмотрении представления местные органы власти устранили нарушения, с привлечением инвесторов прорабатывают вопрос дальнейшего использования резинотехнических отходов и изношенных автомобильных шин.