Прокуратура приняла меры по утилизации шин в Могилеве
Только после представления прокуратуры власти Могилева наконец начали принимать меры по поиску путей, которые позволят безопасно утилизировать шины.
Только после представления прокуратуры власти Могилева наконец начали принимать меры по поиску путей, которые позволят безопасно утилизировать шины.
Органами прокуратуры Могилевской области при осуществлении надзорной деятельности в сфере охраны окружающей среды было выявлено непринятие местными исполнительными и распорядительными органами надлежащих мер к исключению причин и условий, способствующих возгоранию резинотехнических отходов и распространению огня на территории бывшего Могилевского регенераторного завода по ул. Челюскинцев в Могилеве, сообщила
Установлено, что изношенные автомобильные шины на территории завода горели неоднократно, что создавало дополнительную нагрузку на экологическую систему региона вследствие выброса токсических веществ в атмосферу. До сих пор не решен вопрос дальнейшего использования вторичных материальных ресурсов, не наведен порядок на производственной базе предприятия и прилегающей к ней территории, доступ населения к опасным отходам остался открытым.
Прокуратурой Могилевской области на основании результатов проверки в адрес Могилевского городского исполнительного комитета было внесено представление, в котором потребовано незамедлительно принять меры, направленные на устранение названных нарушений, а также способствующих им причин и условий.
По рассмотрении представления местные органы власти устранили нарушения, с привлечением инвесторов прорабатывают вопрос дальнейшего использования резинотехнических отходов и изношенных автомобильных шин.
Первый заместитель генерального директора — главный инженер КУП «Управление коммунальных предприятий» Могилева привлечен к дисциплинарной ответственности.