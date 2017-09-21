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11:58 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае растет покупательский спрос

Жители региона стали больше покупать непродовольственных товаров.

Источник: Reuters

За восемь месяцев 2017-го населению края реализовано товаров на 194 млрд. рублей. Это на 2% больше, чем годом ранее. Меняются и предпочтения потребителей, которые стали больше покупать непродовольственных товаров. Здесь продажи увеличились на 4%. Такие данные были озвучены в правительстве Хабаровского края, где на совещании с главами городских округов и муниципальных районов обсудили динамику основных показателей в области розничной торговли.

В режиме видеоконференции совещание провел председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края Николай Крецу.

Отмечалось, что нормализация экономической ситуации в стране, низкая инфляция и развитие традиционных и новых видов торговли привели к развитию конкуренции и оживлению ситуации на потребительском рынке. В первую очередь, это выразилось в росте товарооборота.
«Мы видим, что если в прошлом году жители тратили деньги в первую очередь на покупку социально-значимых товаров, то в этом году ситуация иная. Растут продажи легковых автомобилей, компьютеров, аудио- и видеоаппаратуры, мобильных телефонов, лекарств, спортивного оборудования. Это связано с тем, что стоимость потребительских товаров стабилизировалась. В этом году рост цен был незначительным и самым низким за последние 10 лет», — отметил Николай Крецу.
Вместе с тем, по-прежнему основная статья расходов жителей приходится на продукты питания. Их с начала года продано на 113 млрд. рублей. Здесь тоже отмечен рост, но незначительный — 1%.

Отмечалось также активное развитие торговых сете в регионе. По динамике этого показателя регион занимает второе место на Дальнем Востоке после Камчатки. В первую очередь речь идет о крупных ритейлерах, которые за счет больших объемов предлагают хорошие скидки, а также социальных магазинов типа «Ветеран». За год их стало больше на 30%. Здесь предприниматели снижают цены за счет льготной аренды.

Положительная динамика отмечена и в области ярмарочной торговли. Сегодня в крае работают 90 ярмарок, где предоставлено более пяти тысяч торговых мест. Половину из них занимают сельхозпроизводители.

Участники совещания сошлись во мнении, что в регионе растет покупательский спрос и у жителей появилось больше возможностей тратить деньги не только на товары первой необходимости.

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 В Хабаровском крае растет покупательский спрос
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