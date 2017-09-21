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12:04 (мск), источник: ivbg.ru

Продолжительность жизни в Ленобласти ниже, чем в среднем по стране

В России более 13 миллионов жителей старше 70 лет.

Самая большая продолжительность жизни в Ингушетии, где люди ведут традиционный образ жизни и мало употребляют алкоголь. Там этот показатель «перешагнул» через планку в 80 лет. Об этом рассказала вице-премьер Ольга Голодец, пишет «Российская газета». Также в список регионов-долгожителей попала Москва.

Наименьшая продолжительность жизни в Еврейском автономном округе и Амурской области.

Вице-премьер добавила, что всего в мире 55 стран, где средняя продолжительность жизни выше 70 лет. В России сейчас она составляет уже 72,5 года.

В Ленинградской области продолжительность жизни немного ниже, чем в среднем по России.

Продолжительность жизни жителей 47 региона — 71,2 года.

Отметим, что за последние 2 года продолжительность жизни в Ленобласти увеличилась на 2 года.

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