Продолжительность жизни в Ленобласти ниже, чем в среднем по стране
В России более 13 миллионов жителей старше 70 лет.
В России более 13 миллионов жителей старше 70 лет.
Самая большая продолжительность жизни в Ингушетии, где люди ведут традиционный образ жизни и мало употребляют алкоголь. Там этот показатель «перешагнул» через планку в 80 лет. Об этом рассказала
В Ленинградской области продолжительность жизни немного ниже, чем в среднем по России.
Отметим, что за последние 2 года продолжительность жизни в Ленобласти увеличилась на 2 года.