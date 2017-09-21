Хирургический корпус краевой больницы строят с опережением

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20 сентября депутаты Законодательного Собрания края посетили Краевую клиническую больницу. Главный врач клиники Егор Корчагин рассказал парламентариям о ходе реконструкции медицинского учреждения.

На территории больницы сейчас идет масштабное строительство. Здесь возводят новый хирургический корпус, рассчитанный на 375 коек. Планируется, что его введут в эксплуатацию 25 декабря 2018 года. Кроме того, будет построен пищеблок и хозяйственный корпус, приобретут новейшее оборудование. Стоимость всех работ первой очереди проекта с учетом медицинской техники — 7,4 млрд рублей. Это средства краевого и федерального бюджетов.

Парламентарии осмотрели и обсудили ход строительства хирургического корпуса. Возведение идет с опережением графика, подрядчиком заданы высокие темпы работ.

«В год мы лечим 36 тысяч пациентов в условиях круглосуточного стационара, почти 80 тысяч человек получают консультативную помощь, — пояснил Егор Корчагин. — Больница является одним из ведущих медицинских учреждений края. С 2014 года мы занимаемся трансплантацией. Только в этом году произведено двенадцать пересадок почек, четыре — печени, впервые пересажено сердце. Это говорит о профессиональной подготовке, зрелости лечебного учреждения и коллектива, проводящего самые сложные хирургические вмешательства».

Парламентарии обратили внимание, что здания больницы ветхие, изношенные и не соответствующие современным требованиям. Так, в одном операционном зале приходится работать двум бригадам врачей, а это, по словам главврача, «огромная скученность, высокий риск инфицирования; сегодня это является недопустимым, тем более с учетом таких сложнейших операций». По мнению Корчагина, больнице нужны чистые современные операционные («с ламинарным движением воздуха сверху вниз»), палаты для пробуждения пациентов после наркоза, подразделения для оказания паллиативной помощи. Сейчас палаты для пациентов восьмиместные, а коридоры узкие.

После реконструкции увеличится количество реанимационных коек, повысятся требования к инфекционной безопасности. В одной операционной расположится один, а не два операционных стола. Особое внимание уделят ожоговому и гнойному оперблокам — их разместят в отдельной «башне». При этом, по палатным отделениям больница ни на одну койку не прирастет. Оказание же высокотехнологичной медицинской помощи увеличится в полтора раза.

Реконструкция медучреждения пройдет в четыре этапа. Первая — самая дорогая. По предварительным расчетам, вторая обойдется в 1,5 млрд рублей, третья — в 1 млрд, по четвертой расчеты еще ведутся. После сдачи хирургического корпуса начнется снос других старых зданий — легочного корпуса и поликлиники. Инженерные сети уже проложены с учетом всех четырех этапов реконструкции. В перспективе планируется возведение четырехэтажной парковки на 300 мест.

Депутаты акцентировали внимание на том, что необходимо так организовать закупку оборудования, чтобы это совпадало с графиком строительства. И еще одна задача — заранее предусматривать в бюджете средства на реализацию второй и третьей очереди реконструкции для комплексного решения проблем больницы.

В ходе заседания депутаты обсудили увеличение штата персонала, затраты на обслуживание нового корпуса. Главный врач сказал, что работа в этом направлении ведется. Например, предусмотрены специальные машины для мытья полов, которые позволяют уйти от ручного труда. В следующем году начнется поэтапное увеличение штата, на подготовку кадров средства запланированы.

Опасения по поводу второй и третьей очереди строительства развеял заместитель министра здравоохранения края Борис Немик. Он заявил, что эти работы точно будут произведены, проект приоритетный. Четвертая очередь потребует дополнительных обсуждений, расчетов. В связи с этим депутаты рекомендовали перенести строительство парковки с четвертой на третью очередь и по возможности предусмотреть большее количество мест.

Подвел итог поездки Юрий Данильченко, председатель комитета по охране здоровья и социальной политике: