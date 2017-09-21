В Екатеринбурге сообщили о заражении ВИЧ любвеобильного 98-летнего деда
Факт был предан огласке на форуме Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом.
Факт был предан огласке на форуме Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом.
В Екатеринбурге проходит форум Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Прибывшие на мероприятие всероссийского масштаба специалисты сообщили о факте заражения ВИЧ 98-летнего россиянина, который получил вирус половым путем.
Узнав о заражении, мужчина поинтересовался, как долго он проживет, цитирует участников форума «URA.Ru». Там же, на мероприятии, была озвучена статистика об эпидемии. Так, по данным на последний квартал 2016 года, в России около 900 тысяч человек, живущих с ВИЧ. Всего в стране могут быть заражены 1,3 млн человек. В Екатеринбурге, как сообщалось в конце прошлого года управлением здравоохранения, объявлена эпидемия ВИЧ.
Интересно, что в декабре 2016 года, в мобильный пункт тестирования пришла 79-летняя пенсионерка и сообщила о том, что у нее был незащищенный контакт. Проведенный анализ крови показал, что женщина здорова.