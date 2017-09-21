Первую экотропу по Серпиевскому заказнику открыли в Челябинской области

По словам регионального министра экологии Ирины Гладковой, всего здесь планируется обустроить пять экологических троп. Это сделает путешествие туристов по достопримечательным местам заказника более организованным, безопасным и доступным.

«Это первая ласточка в развитии экологического туризма на территории заказников Челябинской области. Основная задача, которую мы сегодня перед собой ставим, это не просто сохранить, а открыть людям красоту природы Южного Урала и воспитать в людях гордость за свой край», — цитирует пресс-служба слова министра.

Малая экологическая тропа протяжённостью 550 метров проходит в пойме реки Сим между скалистым обрывом, в котором с одной стороны находятся карстовые образования — пещеры, гроты и арки, а с другой — мелководная чистая речка.

Для удобства и безопасности туристов созданы лестницы с перилами. У каждого карстового объекта расставлены аншлаги с названием и кратким описанием.

Пещеры уходят в глубину скалы и представляют большой интерес для туристов, исследователей и спелеологов.

Все эти большие и малые карстовые объекты возникли миллионы лет назад, когда на территории Катав-Ивановского района простирался океан.

После изменения климата на планете и образования современного рельефа, эти места были обжиты древними животными. Здесь обитали саблезубые тигры, медведи, первобытные гиены и зайцы — их останки до сих пор можно найти в глубине пещер.

Беглые старообрядцы использовали пещеры для служения молебнов. У входа одной из них располагался колокол, предупреждавший верующих о появлении «чужих» людей. Теперь пещера называется Колокольной.

Сегодня турпоток на территорию заказника насчитывает примерно 10 тысяч человек в год. Люди приезжают сюда в основном из соседних регионов Урала.

Для желающих познакомиться с достопримечательностями заказника открыт визит-центр в селе Серпиевка.