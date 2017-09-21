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12:06 (мск), источник: Интерфакс

Первую экотропу по Серпиевскому заказнику открыли в Челябинской области

Челябинск. 21 сентября. ИНТЕРАФКС-УРАЛ — Министерство экологии Челябинской области презентовало первую экологическую тропу, проложенную по территории Серпиевского заказника в Катав-Ивановском районе, сообщается на сайте ведомства.

По словам регионального министра экологии Ирины Гладковой, всего здесь планируется обустроить пять экологических троп. Это сделает путешествие туристов по достопримечательным местам заказника более организованным, безопасным и доступным.

«Это первая ласточка в развитии экологического туризма на территории заказников Челябинской области. Основная задача, которую мы сегодня перед собой ставим, это не просто сохранить, а открыть людям красоту природы Южного Урала и воспитать в людях гордость за свой край», — цитирует пресс-служба слова министра.

Малая экологическая тропа протяжённостью 550 метров проходит в пойме реки Сим между скалистым обрывом, в котором с одной стороны находятся карстовые образования — пещеры, гроты и арки, а с другой — мелководная чистая речка.

Для удобства и безопасности туристов созданы лестницы с перилами. У каждого карстового объекта расставлены аншлаги с названием и кратким описанием.

Пещеры уходят в глубину скалы и представляют большой интерес для туристов, исследователей и спелеологов.

Все эти большие и малые карстовые объекты возникли миллионы лет назад, когда на территории Катав-Ивановского района простирался океан.

После изменения климата на планете и образования современного рельефа, эти места были обжиты древними животными. Здесь обитали саблезубые тигры, медведи, первобытные гиены и зайцы — их останки до сих пор можно найти в глубине пещер.

Беглые старообрядцы использовали пещеры для служения молебнов. У входа одной из них располагался колокол, предупреждавший верующих о появлении «чужих» людей. Теперь пещера называется Колокольной.

Сегодня турпоток на территорию заказника насчитывает примерно 10 тысяч человек в год. Люди приезжают сюда в основном из соседних регионов Урала.

Для желающих познакомиться с достопримечательностями заказника открыт визит-центр в селе Серпиевка.

Районные власти поддержали создание первой экологической тропы и рассчитывают, что развитие экотуризма станет хорошим стимулом для развития сопутствующей инфраструктуры.

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