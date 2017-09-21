Экологи призвали воронежцев на день отказаться от машин

Управление экологии Воронежа в очередной раз призвало горожан присоединиться к всемирной акции «День без автомобиля» и отказаться от машин в пятницу, 22 сентября. Однако общегородских акций, какие проводились в прошлые годы, не будет, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе мэрии.

Всемирная акция «День без автомобиля» впервые прошла 22 сентября 1997 года в Англии, а уже к 2001 году к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах мира. Организаторы акции хотят привлечь внимание жителей городов к транспортной проблеме и побудить горожан заботиться о снижении негативного воздействия на окружающую среду.

По данным на апрель 2017 года, Воронеж замкнул тройку лидеров по обеспеченности жителей автомобилями. В областном центре на миллион человек приходится 318 тыс. авто, или на тысячу жителей — 308 машин. Лидером стала Самара — там на тысячу человек приходится 334 авто, второе место занял Санкт-Петербург, где на тысячу жителей человек приходится 319 автомобилей.