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12:04 (мск), источник: Вести - Воронеж

Экологи призвали воронежцев на день отказаться от машин

Всемирный день без автомобиля пройдёт 22 сентября.

Управление экологии Воронежа в очередной раз призвало горожан присоединиться к всемирной акции «День без автомобиля» и отказаться от машин в пятницу, 22 сентября. Однако общегородских акций, какие проводились в прошлые годы, не будет, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе мэрии.

Всемирная акция «День без автомобиля» впервые прошла 22 сентября 1997 года в Англии, а уже к 2001 году к движению официально присоединились более тысячи городов в 35 странах мира. Организаторы акции хотят привлечь внимание жителей городов к транспортной проблеме и побудить горожан заботиться о снижении негативного воздействия на окружающую среду.

По данным на апрель 2017 года, Воронеж замкнул тройку лидеров по обеспеченности жителей автомобилями. В областном центре на миллион человек приходится 318 тыс. авто, или на тысячу жителей — 308 машин. Лидером стала Самара — там на тысячу человек приходится 334 авто, второе место занял Санкт-Петербург, где на тысячу жителей человек приходится 319 автомобилей.

Екатерина Трещикова.

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