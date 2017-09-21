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12:03 (мск), источник: НТА-Приволжье

Начало эпидемии гриппа в Нижегородской области прогнозируется на январь-февраль 2018 года

Нижний Новгород. 21 сентября. НТА-Приволжье — Начало эпидемии гриппа в Нижегородской области прогнозируется на январь-февраль 2018 года.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщает управление ГО ЧС по Нижнему Новгороду, в соответствии с прогнозом Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Нижегородской области в октябре заболеваемость с воздушно-капельным механизмом передачи (острые инфекции верхних дыхательных путей и грипп) будет находиться на уровне сезонных значений.

Согласно информации, начало эпидемии в регионе прогнозируется на январь-февраль 2018 года.

При этом отмечается, что согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения вирус гриппа A «Мичиган» займет лидирующее место в структуре циркулирующих вирусов респираторных инфекций в сезон эпидемического подъема гриппа в 2017—2018 годах.

Ранее сообщалось, что по заявлению главного эпидемиолога Нижегородской области Людмилы Башкатовой, в этот осенне-зимний период в наш регион также может прийти штам того самого «свиного» гриппа.

Вакцины против гриппа поступили во все медицинские организации Нижегородской области.

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