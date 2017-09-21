Начало эпидемии гриппа в Нижегородской области прогнозируется на январь-февраль 2018 года
Нижний Новгород. 21 сентября.
Нижний Новгород. 21 сентября.
Как сообщает управление ГО ЧС по Нижнему Новгороду, в соответствии с прогнозом Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Нижегородской области в октябре заболеваемость с
Согласно информации, начало эпидемии в регионе прогнозируется на
При этом отмечается, что согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения вирус гриппа A «Мичиган» займет лидирующее место в структуре циркулирующих вирусов респираторных инфекций в сезон эпидемического подъема гриппа в 2017—2018 годах.
Ранее сообщалось, что по заявлению главного эпидемиолога Нижегородской области Людмилы Башкатовой, в этот
Вакцины против гриппа поступили во все медицинские организации Нижегородской области.