Начало эпидемии гриппа в Нижегородской области прогнозируется на январь-февраль 2018 года

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщает управление ГО ЧС по Нижнему Новгороду, в соответствии с прогнозом Центра мониторинга и прогнозирования ЧС Нижегородской области в октябре заболеваемость с воздушно-капельным механизмом передачи (острые инфекции верхних дыхательных путей и грипп) будет находиться на уровне сезонных значений.

Согласно информации, начало эпидемии в регионе прогнозируется на январь-февраль 2018 года.

При этом отмечается, что согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения вирус гриппа A «Мичиган» займет лидирующее место в структуре циркулирующих вирусов респираторных инфекций в сезон эпидемического подъема гриппа в 2017—2018 годах.

Ранее сообщалось, что по заявлению главного эпидемиолога Нижегородской области Людмилы Башкатовой, в этот осенне-зимний период в наш регион также может прийти штам того самого «свиного» гриппа.