Устранена протечка крыши краснотурьинской горбольницы
КРАСНОТУРЬИНСК, 21 сентября, УралПолит.Ru. Ремонтники устранили протечку крыши хирургического отделения Краснотурьинской городской больницы.
КРАСНОТУРЬИНСК, 21 сентября, УралПолит.Ru. Ремонтники устранили протечку крыши хирургического отделения Краснотурьинской городской больницы.
Главный врач Краснотурьинской городской больницы Андрей Мальков проинформировал министра здравоохранения Свердловской области Игоря Трофимова о проведенных работах по установке кровли в хирургическом отделении больницы, сообщили в департаменте информполитики губернатора области.
Ввиду того, что в регионе ожидаются дожди, для предотвращения протечек, изоспаном полностью перекрыт периметр, обустройство дополнительных водостоков из мест скопления воды. 21 сентября подрядчик приступил к устройству кровли из металлочерепицы. Ориентировочный срок завершения этапа работ по перекрытию кровли к концу октября 2017 года.
Пациенты хирургического профиля размещены в палаты, защищенные от протечек, и перераспределены по другим отделениям.
«Начавшаяся ранее локальная протечка, которая произошла
В 2016 году правительством Свердловской области были выделены средства на ремонт кровли здания главного корпуса. В 2017 году производится капитальный ремонт кровли. В настоящее время подрядчиком выполнено следующее: демонтажные работы 50% кровли, замена 50% обрешетки, укрытие 50% кровли изоспаном D, 50% фальцевой кровли.