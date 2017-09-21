Устранена протечка крыши краснотурьинской горбольницы

Главный врач Краснотурьинской городской больницы Андрей Мальков проинформировал министра здравоохранения Свердловской области Игоря Трофимова о проведенных работах по установке кровли в хирургическом отделении больницы, сообщили в департаменте информполитики губернатора области.

Ввиду того, что в регионе ожидаются дожди, для предотвращения протечек, изоспаном полностью перекрыт периметр, обустройство дополнительных водостоков из мест скопления воды. 21 сентября подрядчик приступил к устройству кровли из металлочерепицы. Ориентировочный срок завершения этапа работ по перекрытию кровли к концу октября 2017 года.

Пациенты хирургического профиля размещены в палаты, защищенные от протечек, и перераспределены по другим отделениям.

«Начавшаяся ранее локальная протечка, которая произошла из-за ливневых дождей на потолке верхнего этажа стационарного корпуса в хирургическом отделении, в настоящее время устранена», — говорится в сообщении.