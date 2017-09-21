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12:16 (мск), источник: Om1.ru

Жители Омска могут питаться на три тысячи в месяц

Минимальный продуктовый набор, которого хватает, по мнению чиновников, для того, чтобы не голодать четыре недели, сейчас стоит в регионе 3290 рублей.

В Омске вновь огласили цены на продукты и товары первой необходимости. Исходя из обнародованных статданных, стоимость потребительской корзины в Омской области — самая дешевая из регионов Сибири. В настоящий момент она составляет 9 тысяч 131 рубль.

Именно столько стоит, по мнению чиновников, минимальный набор продуктов, непродовольственных товаров и видов услуг, которыми пользуются жители региона в течение одного месяца для существования.

Напомним, что туда входит около 15 основных продуктов питания, одежда, обувь, текстиль, и необходимые услуги: содержание жилья, парикмахерская и т. д.

Как известно, потребительская корзина меняется один раз в 5 лет, и ближайшая смена ожидается в 2018 году. А вот минимальный набор продуктов, необходимых на месяц среднестатистическому омичу, можно приобрести всего за 3 тысячи 290 рублей.

Михаил Щелконогов, начальник управления потребительского рынка администрации города Омска:

 — Минимальный набор питания у нас сейчас стоит 3290 рублей. В него входит 33 продукта. В списке есть мясо, молоко и крупы. На конец августа в СФО по стоимости мы вышли на первое место. А в сравнении с июлем стоимость снизилась на 10%.

При этом чиновники отмечают, что ценовая ситуация в регионе стабильная. В настоящий момент максимальное повышение цены зафиксировано только на лук, это связано с сезоном заготовок и в ближайшее время цена должна упасть.

Михаил Щелконогов, начальник управления потребительского рынка администрации города Омска:

 — Даже со свининой ситуация стабильная. Цена на говядину и баранину стоит на месте уже год, колеблются цены на вырезку. В связи с карантином проводится мониторинг по 50 предприятиям. Это рынки, мясные лавки и магазины. Теперь ежедневный мониторинг переведен на ежемесячный.

Как отметил представитель мэрии, предпосылок для подорожания продуктов питания сейчас нет, а на овощи даже наблюдается сезонное снижение. Исключение составляет лишь алкоголь, который стабильно дорожает к концу года.

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