Пропавший в Башкирии Владимир Штатнов найден

Волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт Башкортостан», близкие и родственники двое суток разыскивали Штатнова Владимира Андреевича, 1955 года рождения. Мужчина вышел из дома в городе Октябрьский 19 сентября и пропал. После пропажи родственники предполагали, что он может нуждаться в медицинской помощи. Пользователи социальных сетей активно помогали распространять информацию с его приметами.