Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: «Независимость» Литвы от «Газпрома» обернулась крахом
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Кремль отреагировал на речь актера Фримена о Путине
«Финал будет ярким. Предвкушаю»: Захарова о речи Фримена о Путине
Украина выплатила России $3 млрд
15 лет без Бодрова: памятник по-братскиВ 2002 году в Кармадонском ущелье погибли 127 человек.
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Кудрявцева показала милые фото с мужем в его праздник - СМИ
Шепелев назвал поступок Малахова "бесчеловечным"
Мелания Трамп выбрала неуместный для ООН наряд (фото)
29-летняя Рианна пришла на презентацию в «детском» платье (фото)
СМИ: певца Андрея Губина вынудили сделать ДНК-тест
"Уколы красоты": Рутберг изменилась - друзья
Кадыров отреагировал на видео с бьющим буддиста мусульманином
Кремль отреагировал на речь Фримена о Путине
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
8Салют водородной бомбе
12:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавший в Башкирии Владимир Штатнов найден

Мужчину разыскивали волонтеры и родственники.

Волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт Башкортостан», близкие и родственники двое суток разыскивали Штатнова Владимира Андреевича, 1955 года рождения. Мужчина вышел из дома в городе Октябрьский 19 сентября и пропал. После пропажи родственники предполагали, что он может нуждаться в медицинской помощи. Пользователи социальных сетей активно помогали распространять информацию с его приметами.

В настоящий момент 62-летний мужчина найден, он жив и вернулся домой.

Волонтеры благодарят всех участников за распространение информации и помощь в поисках.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Голливуд в шоке: Анджелина Джоли ест не каждый день
Какую пенсию получает Алла Пугачева
Банк России объявил о санации Бинбанка
В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам
Дочь Алиева фотографировалась во время речи отца на Генассамблее
Представлены медали Олимпиады-2018
Власти назвали города России с самым грязным воздухом
«Одноклассники» начали принимать штрафы ГИБДД
В Москве не хотят видеть миротворцев ООН на границе с Украиной
Спорт
«Зенит» будет в гостях как дома: анонс матчей Кубка России Стадия 1/16 финала Кубка России, на которой в борьбу за трофей вступили клубы Премьер-лиги, продолжится в четверг шестью матчами
Авто
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео) Габариты автомобиля оказались непозволительно большими для улиц крошечного княжества
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Кирстен Данст случайно переборщила с марихуаной на съемках В эфире телешоу актриса рассказала об инциденте, из-за которого продюсерам пришлось дать ей выходной
Недвижимость
Назван размер семейного дохода для «комфортной» ипотеки
Названы районы за МКАД с самым дорогим съемным жильем
Власти сообщили о «максимальной доступности» жилья
Совмещенный санузел: за и против
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Копия — отец: вдова Валерия Золотухина показала подросшего сына 12-летний Иван начал вести светскую жизнь.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь