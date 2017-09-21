Пропавший в Башкирии Владимир Штатнов найден
Мужчину разыскивали волонтеры и родственники.
Мужчину разыскивали волонтеры и родственники.
Волонтеры поисковой группы «Лиза Алерт Башкортостан», близкие и родственники двое суток разыскивали Штатнова Владимира Андреевича, 1955 года рождения. Мужчина вышел из дома в городе Октябрьский 19 сентября и пропал. После пропажи родственники предполагали, что он может нуждаться в медицинской помощи. Пользователи социальных сетей активно помогали распространять информацию с его приметами.
В настоящий момент 62-летний мужчина найден, он жив и вернулся домой.
Волонтеры благодарят всех участников за распространение информации и помощь в поисках.