На перевале Дятлова планируют установить пункты обогрева для туристов
Авторы инициативы полагают, что это позволит в разы сократить количество несчастных случаев на перевале.
Авторы инициативы полагают, что это позволит в разы сократить количество несчастных случаев на перевале.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Специалисты общественного фонда «Памяти группы Дятлова» разработали проект установки пунктов обогрева для туристов и путешественников на перевале Дятлова в Свердловской области, что позволит в разы сократить количество несчастных случаев на перевале Дятлова, сообщил в четверг корреспонденту ТАСС руководитель общественного фонда Юрий Кунцевич.
Последнее ЧП на перевале произошло 18 сентября — погиб турист.
«Если бы были пункты обогрева, то такой бы трагедии можно было бы избежать», — сказал Кунцевич. По его словам, специальные пункты обогрева для туристов, где можно переждать непогоду, приготовить пищу, уже существуют на перевалах в Европе, Австралии.
«[Пункты обогрева] оборудованы всем необходимым, и ими туристы могут пользоваться бесплатно. Аналогичные пункты мы хотим установить и на перевале Дятлова, куда массового приезжают туристы. Проект по их установке уже разработан, планируем его реализовывать на бюджетные средства, а также привлечь частные инвестиции», — сказал Кунцевич.
Он добавил, что проект будет внесен в Законодательное собрание региона на рассмотрение, и, если он будет одобрен, то депутаты должны будут принять решение о выделении бюджетных средств на установку пунктов обогрева на перевале.
Как сообщалось ранее, днем 18 сентября 2017 года в правоохранительные органы города Ивделя поступила информация о скоропостижной смерти мужчины, находившегося в качестве туриста в районе перевала Дятлова (Ивдельский городской округ). По данному сообщению следственным отделом по городу Ивдель СК России по Свердловской области организована доследственная проверка.