На базе отдыха Ергаки выпал снег
По информации синоптиков, ночные температуры в Ергаках составляют −2…−11°С.
По информации синоптиков, ночные температуры в Ергаках составляют −2…−11°С.
На горнолыжном курорте Ергаки 21 сентября выпал снег. Фотографии заснеженных гор опубликованы в Instagram.
По информации синоптиков, ночные температуры в Ергаках сегодня составляют −2…−11°С. Днем ожидается дождь со снегом, к концу следующей недели — снег. Уже начиная с воскресенья, температура днем будет не выше -1°С.
Ергаки — природный парк краевого значения, расположенный на юге Красноярского края. Как особо охраняемая природная территория природный парк был организован 4 апреля 2005 г, его площадь составляет — 342 873 га.