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12:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На базе отдыха Ергаки выпал снег

По информации синоптиков, ночные температуры в Ергаках составляют −2…−11°С.

На горнолыжном курорте Ергаки 21 сентября выпал снег. Фотографии заснеженных гор опубликованы в Instagram.

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По информации синоптиков, ночные температуры в Ергаках сегодня составляют −2…−11°С. Днем ожидается дождь со снегом, к концу следующей недели — снег. Уже начиная с воскресенья, температура днем будет не выше -1°С.

Ергаки — природный парк краевого значения, расположенный на юге Красноярского края. Как особо охраняемая природная территория природный парк был организован 4 апреля 2005 г, его площадь составляет — 342 873 га.

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