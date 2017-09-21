В Симферополе предприниматель организовал хостел в квартире

Симферопольский прокурор подал иск в суд к хозяину квартиры многоквартирного дома и индивидуальному предпринимателю, которые превратили жилплощадь в хостел, передает пресс-служба прокуратуры Крыма.

«По результатам проверки установлено, что собственник одной из квартир многоквартирного дома в Симферополе передал в аренду квартиру ИП, который, в свою очередь, организовал мини-хостел на 14 спальных мест», — отметили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе также сообщили, что предприниматель разместил в сети объявление о предоставлении платных услуг по временному проживанию. Сотрудники прокуратуры подчеркнули, что собственник квартиры и ИП должны прекратить деятельность по оказанию гостиничных услуг на территории данной жилплощади.