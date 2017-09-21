В Симферополе предприниматель организовал хостел в квартире
Индивидуальный предприниматель организовал
Индивидуальный предприниматель организовал
Симферопольский прокурор подал иск в суд к хозяину квартиры многоквартирного дома и индивидуальному предпринимателю, которые превратили жилплощадь в хостел, передает
«По результатам проверки установлено, что собственник одной из квартир многоквартирного дома в Симферополе передал в аренду квартиру ИП, который, в свою очередь, организовал
В
Организация хостела в жилом помещении в многоквартирном доме не соответствует требования Жилищного кодекса России.