Фабрику-кухню в Самаре снова начнут реконструировать

В ближайшие пару недель в Самаре снова может начаться реконструкция здания фабрики-кухни на Ново-Садовой, 149, напротив «Звезды».

Напомним, работы там начались в начале года, однако летом прекратились — по данным СМИ, из-за выявления недостатков, которые не учитывались в проекте реконструкции изначально.

Как сообщил 20 сентября глава управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко, в ближайшие пару недель реконструкцию планируется возобновить, чтобы завершить ее в ноябре 2017 года.

Фабрика-кухня была построена в 1932 году. Сверху по очертаниям уникальное здание представляет собой серп и молот, символ единства рабочих и крестьян. В последние годы памятник советского авангарда находился в частной собственности и чудом избежал сноса, сейчас он находится в федеральной собственности.