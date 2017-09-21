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12:31 (мск), источник: НИА Самара

Фабрику-кухню в Самаре снова начнут реконструировать

Разработан новый проект, который сейчас на экспертизе.

В ближайшие пару недель в Самаре снова может начаться реконструкция здания фабрики-кухни на Ново-Садовой, 149, напротив «Звезды».

Напомним, работы там начались в начале года, однако летом прекратились — по данным СМИ, из-за выявления недостатков, которые не учитывались в проекте реконструкции изначально.

Как сообщил 20 сентября глава управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко, в ближайшие пару недель реконструкцию планируется возобновить, чтобы завершить ее в ноябре 2017 года.

Фабрика-кухня была построена в 1932 году. Сверху по очертаниям уникальное здание представляет собой серп и молот, символ единства рабочих и крестьян. В последние годы памятник советского авангарда находился в частной собственности и чудом избежал сноса, сейчас он находится в федеральной собственности.

После завершения реконструкции в нем должен разместиться филиал Государственного центра современного искусства, пишет Самру.ру.

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