Фабрику-кухню в Самаре снова начнут реконструировать
Разработан новый проект, который сейчас на экспертизе.
Разработан новый проект, который сейчас на экспертизе.
В ближайшие пару недель в Самаре снова может начаться реконструкция здания
Напомним, работы там начались в начале года, однако летом прекратились — по данным СМИ,
Как сообщил 20 сентября глава управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко, в ближайшие пару недель реконструкцию планируется возобновить, чтобы завершить ее в ноябре 2017 года.
После завершения реконструкции в нем должен разместиться филиал Государственного центра современного искусства, пишет Самру.ру.