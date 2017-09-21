В Иркутске проверили работу общественного транспорта

Об этом 21 сентября 2017 года сообщила пресс-служба администрации города со ссылкой на начальника управления транспорта комитета городского обустройства Булата Тугутова. В этом году было составлено 39 протоколов об административном правонарушении в отношении перевозчиков, водители которых не имели всей необходимой документации, дающей право работать на маршруте.

По словам Булата Тугутова, наибольшие нарекания у проверяющих вызывают несколько перевозчиков. ООО «Пантера» выпускает автобусы на линию, несмотря на отсутствие карт маршрута и договора на проведение перевозок по маршруту № 30. На данный момент по постановлению суда частник должен приостановить свою деятельность до окончания судебных разбирательств, однако зачастую перевозчик игнорирует судебное решение.

По маршрутам № 4с, 11к, которые обслуживались ООО «Бригада», принято решение о расторжении договоров на основании неисполнения перевозчиком обязательных условий соглашений. При этом автобусы ООО «Бригада» периодически выезжают по маршруту № 2 «Центральный рынок — Юбилейный». За последние три месяца в отношении этого перевозчика было составлено три протокола об административных правонарушениях, были наложены штрафы на общую сумму более 300 тысяч рублей.

Кроме этого, в числе систематических нарушителей ИП Лавриненко, который в соответствии с договором должен работать на маршруте № 17, однако перевозчик проводил деятельность по перевозке пассажиров по маршруту № 69к (63), не существующему в реестре администрации Иркутска. В отношении этого частника в ходе рейдов было составлено шесть протоколов, перевозчика оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Проверяющие отмечают, что за последний год серьезно изменилось техническое состояние пассажирского транспорта Иркутска: если на первоначальном этапе проведения рейдов эвакуировали каждый десятый автобус, то в этом году чаще всего технические неисправности водителям и механикам предприятий удается исправить на месте. Однако в отношении таких перевозчиков проводят тщательные проверки достоверности карточек технического осмотра.