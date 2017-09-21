Свердловчанам заплатят за паводок 2016 года

Министр РФ по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков пообещал решить вопрос с выплатами свердловчанам, пострадавшим от паводка в 2016 году. Об этом стало известно 20 сентября 2017 года на пленарном заседании Государственной Думы. Депутат Игорь Торощин обратил внимание главы МЧС на то, что свыше 2000 жителей Среднего Урала так и не получили положенных им выплат — несмотря на то, что паводок имел масштаб федерального характера.

«По сегодняшний день никто из жителей не получил по 50 или 100 тысяч рублей за частичную или полную утрату имущества. Пострадали 9 субъектов РФ, и именно Свердловская область не получила компенсацию за утрату имущества», — уточнил парламентарий.

«Буквально несколько дней назад в Екатеринбурге с губернатором Свердловской области мы еще раз обсуждали эту проблему, и она в ближайшее время будет решена», — пообещал Пучков.