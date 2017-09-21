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12:55 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирская маршрутка № 87 меняет путь следования

Новый маршрут водители и пассажиры опробуют 22 сентября, рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Новосибирская маршрутка № 87 меняет путь следования в обоих направлениях, об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Теперь маршрутное такси на участке от ул. Краузе до ул. Тюленина будет ездить по ул. Гребенщикова через остановку «ТК Лента», на участке от ул. Объединения до площади Калинина — по ул. Окружной, вдоль ТЦ «Большая медведица», по улице Светлановской, Георгия Колонды, Красному проспекту.

«Это сделано с целью улучшения транспортного обслуживания жителей города Новосибирска», — добавили в мэрии.

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