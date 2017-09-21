Новосибирская маршрутка № 87 меняет путь следования в обоих направлениях, об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Теперь маршрутное такси на участке от ул. Краузе до ул. Тюленина будет ездить по ул. Гребенщикова через остановку «ТК Лента», на участке от ул. Объединения до площади Калинина — по ул. Окружной, вдоль ТЦ «Большая медведица», по улице Светлановской, Георгия Колонды, Красному проспекту.