Новосибирская маршрутка № 87 меняет путь следования
Новый маршрут водители и пассажиры опробуют 22 сентября, рассказали в
Новый маршрут водители и пассажиры опробуют 22 сентября, рассказали в
Новосибирская маршрутка № 87 меняет путь следования в обоих направлениях, об этом сообщили в
Теперь маршрутное такси на участке от ул. Краузе до ул. Тюленина будет ездить по ул. Гребенщикова через остановку «ТК Лента», на участке от ул. Объединения до площади Калинина — по ул. Окружной, вдоль ТЦ «Большая медведица», по улице Светлановской, Георгия Колонды, Красному проспекту.
«Это сделано с целью улучшения транспортного обслуживания жителей города Новосибирска», — добавили в мэрии.