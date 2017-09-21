Ростовчане просят дорожников закончить ремонт на улице Зоологической
Ростовчане пожаловались в социальных сетях, что рабочие бросили недоделанный ремонт на улице Зоологической.
Ростовчане пожаловались в социальных сетях, что рабочие бросили недоделанный ремонт на улице Зоологической.
После того, как на магистрали появился новый асфальт, работы прекратились, однако площадки для транспорта рядом с остановками и съезды с улицы сделаны так и не были. По словам очевидцев, в таком состоянии улица Зоологическая пребывает уже две недели.
«Просим коммунальщиков снова выехать на место и закончить начатое дело, как и полагается», — написал один из жителей южной столицы в социальных сетях.