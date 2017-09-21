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17:24 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовчане просят дорожников закончить ремонт на улице Зоологической

Ростовчане пожаловались в социальных сетях, что рабочие бросили недоделанный ремонт на улице Зоологической.

После того, как на магистрали появился новый асфальт, работы прекратились, однако площадки для транспорта рядом с остановками и съезды с улицы сделаны так и не были. По словам очевидцев, в таком состоянии улица Зоологическая пребывает уже две недели.

«Просим коммунальщиков снова выехать на место и закончить начатое дело, как и полагается», — написал один из жителей южной столицы в социальных сетях.

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