В Ростове предложили запретить движение большегрузов

Он считает, что грузовики в спальных районах мешают отдыху жителей, а также разрушают инфраструктуру, а также из-за них нет возможности нормально работать коммунальным службам. К данному моменту обращение поддержали 46 человек, еще 2 высказались против. Голосование продлится до момента, пока не наберется более 500 голосов (суммарно «за» и «против»), либо в течение 3 месяцев.