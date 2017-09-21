В Ростове предложили запретить движение большегрузов
На сервисе городской администрации «Активный ростовчанин» появилась инициатива жителя Олега Легкобритова, в которой он предлагает запретить в южной столице движение большегрузов.
На сервисе городской администрации «Активный ростовчанин» появилась инициатива жителя Олега Легкобритова, в которой он предлагает запретить в южной столице движение большегрузов.
«Ежегодно на ремонт дорожного покрытия улиц, разбитого большегрузами, тратятся огромные деньги, гораздо дешевле перегружать фуры на площадках в пригороде», — пишет автор.
Он считает, что грузовики в спальных районах мешают отдыху жителей, а также разрушают инфраструктуру, а также