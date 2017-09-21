Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россию ввязывают в новую войну после Сирии
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Светская Москва: Чайковскую удивило, как выглядит Оксана Федорова
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Сын Караченцова объяснил перевод артиста в реанимацию
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность писателя у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду» от Путина
СМИ: Ким Чен Ын назвал конечную цель КНДР
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Дочь Пескова оказалась в центре скандала
Оружие США поможет Украине захватить Крым – Порошенко
Россия и Китай возненавидят новый танк США - СМИ
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
8Эрмитажные коты нашли новый дом
17:06 (мск), источник: Деловое сообщество

В Ростове предложили запретить движение большегрузов

На сервисе городской администрации «Активный ростовчанин» появилась инициатива жителя Олега Легкобритова, в которой он предлагает запретить в южной столице движение большегрузов.

«Ежегодно на ремонт дорожного покрытия улиц, разбитого большегрузами, тратятся огромные деньги, гораздо дешевле перегружать фуры на площадках в пригороде», — пишет автор.

Он считает, что грузовики в спальных районах мешают отдыху жителей, а также разрушают инфраструктуру, а также из-за них нет возможности нормально работать коммунальным службам. К данному моменту обращение поддержали 46 человек, еще 2 высказались против. Голосование продлится до момента, пока не наберется более 500 голосов (суммарно «за» и «против»), либо в течение 3 месяцев.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 ЦБ объявил о санации Бинбанка
В районе Театральной площади в Ростове снова горел частный сектор
При пожаре в гостинице в Ростове-на-Дону погибли два человека
Банк России оценил дыру в портфеле Бинбанка
Дочь Алиева фотографировалась во время речи отца на Генассамблее
В ПФР рассказали, за счет чего вырастут пенсии
Рособрнадзор: в ряде школ идет элементарная раздача медалей
Полиция задержала лидера «Христианского государства»
Ураган «Мария» привел к блэкауту в Пуэрто-Рико
Спорт
Почему Кубок России по футболу никому не нужен В среду из Кубка России на первой же стадии вылетело шесть команд РФПЛ из десяти. И это не предел
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
«Ночных волков» лишают земли
Названы российские города с самым грязным воздухом
Петербургских должников накажут холодными батареями
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Копия — отец: вдова Валерия Золотухина показала подросшего сына 12-летний Иван начал вести светскую жизнь.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь