К 2019 году все школы и детсады в Крыму оснастят пожарной сигнализацией

При этом первый замминистра уточнила, что на эти цели требуется один миллиард рублей. «Таких средств на сегодняшний день в Республике нет. Поэтому мы говорим о трехгодичном бюджете Республики Крым, где мы, естественно, в первоочередном порядке закладываем эти деньги. Сейчас при формировании проекта бюджета на 3 года пожарная (сигнализация — ред.) и видеонаблюдение являются первоочередными мероприятиями», — пояснила Журба.