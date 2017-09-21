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15:20 (мск), источник: РИА Крым

К 2019 году все школы и детсады в Крыму оснастят пожарной сигнализацией

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости (Крым). В министерстве образования, науки и молодежи РК планируют к 2019 году оснастить пожарной сигнализацией все школы, детские сады, интернаты и учреждения среднего профессионального образования Крыма.

Источник: РИА "Новости"

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщила первый заместитель профильного ведомства Наталья Журба.

При этом первый замминистра уточнила, что на эти цели требуется один миллиард рублей. «Таких средств на сегодняшний день в Республике нет. Поэтому мы говорим о трехгодичном бюджете Республики Крым, где мы, естественно, в первоочередном порядке закладываем эти деньги. Сейчас при формировании проекта бюджета на 3 года пожарная (сигнализация — ред.) и видеонаблюдение являются первоочередными мероприятиями», — пояснила Журба.

Со своей стороны замначальника ГУ МЧС РФ по РК, начальник управления надзорной деятельности Максим Грамотный сообщил, что в настоящее время в 180 из 539 крымских школ пожарной сигнализации нет. Однако ею оснащены крымские интернаты, в которых дети находятся круглосуточно.

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