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15:22 (мск), источник: Деловое сообщество

Дорогу в Ростове перекрыли бетонными блоками

Жители домов по ул. Курортной 90−104 (район проспекта Стачки у бывшего вертолетного поля) перегородили проезжую часть бетонными блоками. Об этом сообщили в одном из пабликов в соцсетях очевидцы.

«Просто ребята устроили себе такой золотой квартал, в котором ездят избранные! Прошу данное сообщение считать официальным обращением в ГИБДД, Администрацию ЖД района и дорожные службы! Такими темпами в Ростове на каждой улице перегородят дороги», — пишет автор поста.

Сначала рядом с ЖК «Чеховский сквер» и ЖК «Семейный» появился шлагбаум, однако впоследствии он был сломан. Теперь жители загородили улицу иным способом. Жители беспокоятся, что по улице не смогут вовремя проехать скорая помощь или пожарные.

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