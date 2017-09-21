Дорогу в Ростове перекрыли бетонными блоками

«Просто ребята устроили себе такой золотой квартал, в котором ездят избранные! Прошу данное сообщение считать официальным обращением в ГИБДД, Администрацию ЖД района и дорожные службы! Такими темпами в Ростове на каждой улице перегородят дороги», — пишет автор поста.

Сначала рядом с ЖК «Чеховский сквер» и ЖК «Семейный» появился шлагбаум, однако впоследствии он был сломан. Теперь жители загородили улицу иным способом. Жители беспокоятся, что по улице не смогут вовремя проехать скорая помощь или пожарные.