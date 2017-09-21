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20:52 (мск), источник: Esquire

Правила жизни Бильбо Бэггинса

Хоббит. Умер 29 сентября 3021 г. Т. Э. в возрасте 131 года.

Источник: Reuters

Все началось очень просто, как и можно было догадаться: В норе под землей жил-был хоббит. Не в мерзкой грязной сырой норе, где полно червей и воняет плесенью. Это была хоббичья нора. А это значит: вкусная еда, теплый очаг, всякие удобства и домашний уют.

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В те времена я жил исключительно добропорядочной жизнью и ничего нежданного никогда не случалось.

А там, где царит недуг, всегда жди беды.

Вряд кому-нибудь в наших краях могут нравиться приключения. Одни беспокойства и одни неприятности, ещё обед пропустишь!

Некоторые даже утверждали, что единственная страсть хоббитов — еда. Весьма предвзятая оценка — ведь мы, между прочим, искусны также в пивоварении и в табакокурении.

Что ж, если когда-нибудь будете в Бэг-Энде… Чай ровно в четыре. Угощения хватит на всех. Буду рад вам в любое время. И… заходите без стука.

Хоббитам эльфийских аппетитов не перенять. Мне иногда кажется, что для них песни почти как еда, если не главнее!

Фильм
Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса Хоббита
1985 / СССР / 1 ч. 4 мин.
фэнтези

Я знаю, что гномы бывают упрямыми, упертыми и невозможными. Они подозрительные, скрытные, а манеры у них вообще хуже некуда. Но они добрые и весьма преданные.

Я прошёл с этими гномами через множество опасностей, и если Торин Дубощит дал своё слово, то он его сдержит!

Никогда не смейся над живым драконом!

Дракон будет охранять свою добычу до последнего вздоха.

Может, я и вор, но все-таки честный вор.

К числу павших героев меня как будто пока не отнесешь. Хотя еще не все потеряно.

Не подумайте, что я не люблю гостей… я люблю гостей, как и всякий хоббит, но я предпочитаю знакомиться с ними прежде, чем они пришли! Я даже конец успел придумать: «И жил он счастливо до конца дней своих». Это хорошая концовка. Ничего страшного, что она затерлась от частого употребления!

Однажды я вспомню. Вспомню всё, что случилось. Хорошее, плохое. Тех, кто выжил, и тех, кого уже нет.

Родился в Шире, Ривенделл.

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