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14:43 (мск), источник: Newtimes.kz

Частные дома снесут в Астане для расширения автодорог

Под снос пойдут дома по улицам Асын Кайгы и Валиханова, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

По словам руководителя управления автомобильных дорог Астаны Асхата Карагойшина, расширение дорог начнется сразу после сноса частных строений.

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«В пятилетнем плане мы рассматриваем улицу Асан Кайгы, которая идет между улицами Сембинова и Валиханова. Но в данное время там рассматривается большой снос строений, под него частные дома попадают. Ориентировочные сроки — от двух до трех лет. Как снесут — мы в течение двух лет можем построить», — сказал он на пресс-конференции в акимате.

Кроме того, планируется расширение улицы Валиханова.

«Расширение улицы Валиханова мы сейчас рассматриваем. Для этого нужно разработать проект реконструкции. Частично попадают строения, которые находятся возле рынка по Валиханова, и частные дома от Бараева до Богенбай батыра. Разработка проекта займет от полугода до года. Еще там подпадает снос», — отметил он.

А пока здания еще не снесены, чиновники решают проблему загруженности дорог другими способами.

«В этом году мы по Валиханова построим два поворотных съезда, чтобы транспорт не стоял направо», — добавил руководитель управления.

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