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14:51 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Перехватывающие парковки появятся в микрорайоне Мещерское озеро

Перехватывающие парковки площадью более семи тысяч квадратных метров и вместимостью около 300 автомобилей появятся уже в ноябре в микрорайоне Мещерское озеро.

Источник: Вести - Нижний Новгород

Об этом в ходе объезда микрорайона сообщил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства города Владимир Рябцев.

Парковки должны существенно разгрузить этот участок Канавинского района во время матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Кроме того, как сообщил исполняющий обязанности главы района Михаил Шаров, в микрорайоне Мещерское озеро планируется вырубить около тысячи тополей и провести компенсационную посадку деревьев.

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