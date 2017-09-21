Перехватывающие парковки появятся в микрорайоне Мещерское озеро

Об этом в ходе объезда микрорайона сообщил директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства города Владимир Рябцев.



Парковки должны существенно разгрузить этот участок Канавинского района во время матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Кроме того, как сообщил исполняющий обязанности главы района Михаил Шаров, в микрорайоне Мещерское озеро планируется вырубить около тысячи тополей и провести компенсационную посадку деревьев.