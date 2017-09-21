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13:51 (мск), источник: NewsKo

Первые осенние заморозки в Перми пока отменяются

Гидрометцентр России составил прогноз погоды в краевом центре на предстоящие выходные дни.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 83% 761 мм рт. ст. 3 м/с

Температура воздуха днём 23 и 24 сентября будет около +8°…+10°С. В ночь с пятницы 22 сентября на субботу столбик термометра остановится на отметке +1°С.

Однако уже следующая ночная температура составит уже +3°… +4°С, в утренние часы ожидается дождь. Ветер западный 1−2 м/сек., атмосферное давление повышенное 758−760 мм рт. ст.

В последующие дни погода существенно не изменится.

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