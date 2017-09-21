Первые осенние заморозки в Перми пока отменяются
Гидрометцентр России составил прогноз погоды в краевом центре на предстоящие выходные дни.
Гидрометцентр России составил прогноз погоды в краевом центре на предстоящие выходные дни.
Температура воздуха днём 23 и 24 сентября будет около +8°…+10°С. В ночь с пятницы 22 сентября на субботу столбик термометра остановится на отметке +1°С.
Однако уже следующая ночная температура составит уже +3°… +4°С, в утренние часы ожидается дождь. Ветер западный 1−2 м/сек., атмосферное давление повышенное 758−760 мм рт. ст.
В последующие дни погода существенно не изменится.