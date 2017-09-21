Уральский театральный форум впервые пройдет в Челябинске

«В последний раз театральные деятели УрФО встречались в 2009 году в Екатеринбурге, в этот раз благодаря инициативе регионального министерства культуры и челябинского отделению СТД форум впервые состоится на Южном Урале», — уточнил пресс-секретарь Минкультуры региона Виктория Олиферчук.

Откроет мероприятие 25 сентября председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин. В числе почетных гостей — специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, директор Большого театра Владимир Урин, директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Во время форума областные власти планируют представить проект театрального музея, который появится в сквере Искусств.

По замыслу проектировщиков, целый культурный комплекс будет располагаться в историческом центре города. Музей займет сразу несколько исторических зданий, в том числе дом Колбина и здание первой городской электростанции на ул. Труда.

Общение театральных деятелей будет проходить три дня на семи площадках: во всех областных театрах, а также в историческом музее и Доме актера.

Участников ждут мастер-классы для представителей самых разных театральных профессий: актеров и вокалистов, хореографов-постановщиков, гримеров, постижеров, осветителей, технологов по изготовлению театрального костюма, конструкторов кукол, заведующих литературной частью, сотрудников PR-служб и менеджеров.

Специальный семинар для актеров проведут коллеги из Италии. Они раскроют секреты традиционного итальянского народного театра дель арте, в основе которого находится метод импровизации. Мастер-класс будет открытым для зрителей.

Кроме того, гостей пригласят на лучшие театральные постановки последних лет.