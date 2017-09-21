Граф Швеции готов помочь «Массандре» выйти на европейский рынок

Источник: РИА "Новости"

«Я вижу перспективу и хочу помочь “Массандре” распространиться на европейском рынке», — сказал граф во время посещения знаменитых Голицынских подвалов «Массандры» в Ялте.

На вопрос о том, пугают ли его лично санкции, он ответил отрицательно.

Граф и руководство «Массандры» намерены обсудить возможность производства на предприятии линейки вин под брендом «Romanov-Массандра».

Идея выпуска такой линейки вин, считает генеральный директор предприятия Янина Павленко, может помочь винам «Массандры», против которой введены санкции Евросоюза и США, выйти на зарубежные рынки. Она считает, что санкции носят, в том числе, коммерческий характер — европейские производители могут опасаться конкуренции со стороны крымского винопроизводителя.

«Нам очень приятно, что господин граф готов продвигать наши вина на европейские рынки, несмотря на санкции. Мы с удовольствием выслушаем все предложения со стороны графа, передадим их в управление делами президента, чтобы принять решение о возможном совместном сотрудничестве», — сказала Павленко.

Гости из Швеции осмотрели часть уникальной коллекции «Массандры». Бернадотт особенно заинтересовался коллекционными образцами «Портвейна Красного» 1907 года, изготовленного специально Львом Голицыным для императора Николая II. Свои впечатления от посещения Голицынских подвалов в Ялте шведская чета выразила эмоционально. «Вся коллекция, все бутылки очень впечатлили. Я хочу не только увидеть вино, но и попробовать его», — сказал Бернадотт.

«Поразило, что многие вина могут пережить людей, события в истории и остаться прекрасными», — добавила его супруга.