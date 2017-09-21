Некоторым сочинским домам поменяют адреса
Нововведения коснутся кварталов в Лазаревском и Хостинском районах курорта.
Нововведения коснутся кварталов в Лазаревском и Хостинском районах курорта.
Новые улицы появились в Сочи для удобства ориентирования и упорядочивания номеров. Раньше зданиям приходилось присваивать адреса близлежащих улиц, а к номерам добавлять дроби с цифрами или буквы.
«Это усложняло, в том числе, работу экстренных служб. Теперь улицы решено “укоротить”, а недавно возведенные объекты “поселить” по новым адресам», — сообщает
Улицы Добрая, Азалий и Эвкалиптовая появятся в Лазаревском районе, в Лоо появится проезд Монтажный, а в Хостинском районе новому элементу