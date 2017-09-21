Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россию ввязывают в новую войну после Сирии
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
СМИ опубликовали видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Америке предложили купить Россию
Украина выплатила России $3 млрд
Как отдыхать будем? Время изучить график праздников и выходных на 2018 год
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
Глюкоза танцует в абсолютно прозрачном комбинезоне - СМИ
Порошенко: Оружие США поможет Киеву захватить Крым
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Воля публично поддержал жену: Не переживай, дорогая
СМИ: сын Домогарова не навещает больного отца
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
16:10 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Некоторым сочинским домам поменяют адреса

Нововведения коснутся кварталов в Лазаревском и Хостинском районах курорта.

Новые улицы появились в Сочи для удобства ориентирования и упорядочивания номеров. Раньше зданиям приходилось присваивать адреса близлежащих улиц, а к номерам добавлять дроби с цифрами или буквы.

«Это усложняло, в том числе, работу экстренных служб. Теперь улицы решено “укоротить”, а недавно возведенные объекты “поселить” по новым адресам», — сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Улицы Добрая, Азалий и Эвкалиптовая появятся в Лазаревском районе, в Лоо появится проезд Монтажный, а в Хостинском районе новому элементу улично-дорожной сети присвоят наименование переулок Севастьянова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 За непристойное предложение певец нанес 17 ножевых ранений
Полуторагодовалый сын популярного музыканта выпал из окна
При пожаре в гостинице в Ростове-на-Дону погибли два человека
Банк России объявил о санации Бинбанка
Дочь Алиева фотографировалась во время речи отца на Генассамблее
Представлены медали Олимпиады-2018
Минздрав не будет принуждать родителей делать прививки детям
Полиция задержала лидера «Христианского государства»
Ураган «Мария» привел к блэкауту в Пуэрто-Рико
Спорт
Почему Кубок России по футболу никому не нужен В среду из Кубка России на первой же стадии вылетело шесть команд РФПЛ из десяти. И это не предел
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Впервые в России суд отобрал бесплатный гектар
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Копия — отец: вдова Валерия Золотухина показала подросшего сына 12-летний Иван начал вести светскую жизнь.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь